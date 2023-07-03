«Галатасарай» согласовал контракт с одним из российских игроков

«Галатасарай» согласовал трансфер с одним из российских игроков. Об этом сообщил турецкий журналист Серхат Улуерен.

По информации источника, имя потенциального новичка турецкого клуба не разглашается. Вместе с футболистом из РПЛ турки согласовали контракт с бельгийским игроком.

Этим летом «Галатасарай» интересовался несколькими игроками РПЛ: нападающим ЦСКА Федором Чаловым, полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном, хавбеком «Локомотива» Артемом Карпукасом. Среди легионеров турки рассматривали форварда «Спартака» Шамара Николсона и нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.

По информации турецких СМИ, только Чалов согласился на переход в «Галатасарай». Сообщалось, что переговоры между турецким клубом и россиянином протекали продуктивно и быстро.

Чалову 25 лет. Он воспитанник ЦСКА. С февраля по июнь 2022 года форвард на правах аренды играл за «Базель».