"Аль-Хиляль" предложил Неймару контракт на €250 млн

Футбольный клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии предложил бразильскому нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Неймару трехлетний контракт на общую сумму €250 млн. Об этом в Twitter сообщил в понедельник журналист турецкого портала Fanatik Якуп Чинар.

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По информации источника, на игрока также претендуют английские "Манчестер Сити" и "Челси". 31 мая портал Foot Mercato сообщил, что Неймар отклонил предложение команды из Саудовской Аравии на сумму €400 млн.

Неймару 31 год, в 2017 году он перешел в ПСЖ из испанской "Барселоны" за рекордные €222 млн. В составе французской команды форвард провел 173 матча, в которых отметился 118 забитыми мячами и 77 голевыми передачами. Вместе с ПСЖ футболист стал четырехкратным чемпионом национального первенства и победителем в суперкубке страны, трижды победил в кубке Франции и дважды - в Кубке французской лиги.