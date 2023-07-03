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«Барса» рассматривает аренду Канселу с правом выкупа. Защитнику «Сити» придется снизить зарплату

«Барселона» сохраняет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

«Барселона» рассматривает аренду Канселу с правом выкупа
© Sports.ru

Деку, выполняющий функции спортивного директора каталонцев, считает, что позиция правого защитника в команде нуждается в усилении.

«Блауграна» рассматривает возможность арендовать португальца с правом выкупа. «Горожане» хотели бы продать игрока.

Кроме того, «Барса» не может позволить себе платить 29-летнему футболисту столько, сколько он зарабатывает в «Ман Сити» – около 8 млн евро в год. Поэтому ради возможного трансфера Канселу придется снижать зарплату.