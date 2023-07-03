«Барселона» рассматривает аренду Канселу с правом выкупа

«Барса» рассматривает аренду Канселу с правом выкупа. Защитнику «Сити» придется снизить зарплату
«Барселона» сохраняет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Жоау Канселу.
Деку, выполняющий функции спортивного директора каталонцев, считает, что позиция правого защитника в команде нуждается в усилении.
«Блауграна» рассматривает возможность арендовать португальца с правом выкупа. «Горожане» хотели бы продать игрока.
Кроме того, «Барса» не может позволить себе платить 29-летнему футболисту столько, сколько он зарабатывает в «Ман Сити» – около 8 млн евро в год. Поэтому ради возможного трансфера Канселу придется снижать зарплату.
«Барса» рассматривает аренду Канселу с правом выкупа. Защитнику «Сити» придется снизить зарплату
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