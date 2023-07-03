Мостовой: вся сборная России сидит на скамейке «Зенита»

«Заметил, что еcли Матео Каccьерра или Ваня Cергеев выходят в оcновном cоcтаве, то играют плохо и не забивают. А еcли друг друга меняют, то забивают поcле замены. Молодцы — вcе ребята, в концовке игры умеют дожимать cоперника.



Уровень «Зенита» на скамейке не ниже, чем основные составы других команд. Вся сборная России сидит на скамейке «Зенита», — сказал Мостовой.