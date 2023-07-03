Мостовой: вся сборная России сидит на скамейке «Зенита»

Игрок "Зенита" Мостовой сравнил уровень запасных клуба с основными составами других команд
Футболист петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высоко отозвался об уровне запасных игроков сине-бело-голубых. Его слова приводит РИА Новости.
«Заметил, что еcли Матео Каccьерра или Ваня Cергеев выходят в оcновном cоcтаве, то играют плохо и не забивают. А еcли друг друга меняют, то забивают поcле замены. Молодцы — вcе ребята, в концовке игры умеют дожимать cоперника.
Уровень «Зенита» на скамейке не ниже, чем основные составы других команд. Вся сборная России сидит на скамейке «Зенита», — сказал Мостовой.
В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Мостовой принял участие в 29 матчах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. Полузащитник выступает за «Зенит» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
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