Стало известно об отказе «Реала» от трансфера Мбаппе в 2023 году

Мадридский «Реал» отказался от трансфера нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно. Об этом стало известно Marca.

По информации источника, футболист не входит в планы «сливочных» для усиления состава в межсезонье 2023 года. Отмечается, что клуб может подписать с 24-летним форвардом предварительное соглашение в январе 2024 года.

Ранее сообщалось, что мать и агент Мбаппе Файза Ламари стала препятствием для перехода футболиста в «Реал». Как передает издание El Debate, она потребовала от ПСЖ 60 миллионов евро невыплаченных сыну бонусов, из-за чего возможная сделка парижан с мадридцами затягивается.

2 июля появилась информация, что в случае перехода в «Реал» летом 2023-го Мбаппе рассчитывает получить зарплату в размере 240 миллионов евро за сезон. В испанском клубе считают, что если футболист действительно хочет продолжить карьеру в Мадриде, то должен уменьшить финансовые запросы.