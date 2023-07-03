«Челси» намерен предложить €116 млн за одноклубника Кварацхелии

Лондонский «Челси» намерен предложить «Наполи» 116 миллионов евро за форварда Виктора Осимхена, сообщает издание Football.London.

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Ранее СМИ сообщили, что неаполитанцы оценивают 24 летнего нигерийца как минимум в 150 миллионов евро.

В прошлом сезоне Осимхен забил 26 мячей в 32 матчах чемпионата Италии, став лучшим бомбардиром команды. Его нынешний контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.