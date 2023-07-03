«Челси» намерен предложить €116 млн за одноклубника Кварацхелии

«Челси» намерен предложить 116 миллионов евро за одноклубника Кварацхелии — СМИ
Лондонский «Челси» намерен предложить «Наполи» 116 миллионов евро за форварда Виктора Осимхена, сообщает издание Football.London.
Ранее СМИ сообщили, что неаполитанцы оценивают 24 летнего нигерийца как минимум в 150 миллионов евро.
В прошлом сезоне Осимхен забил 26 мячей в 32 матчах чемпионата Италии, став лучшим бомбардиром команды. Его нынешний контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.
«Наполи» впервые за 33 года стал чемпионом Италии. За команду также выступает экс игрок «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия.