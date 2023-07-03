«Барселона» продолжает платить Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о том, что клуб продолжает платить аргентинскому футболисту Лионелю Месси , несмотря на то, что игрок покинул испанский клуб в 2021 году. Его слова приводит Marca.

«То, что ему причитается, — это отсрочка платежа по зарплате, согласованная с предыдущим советом директоров и в результате которой ожидаются платежи, которые заканчиваются в 2025 году. Ему платят неукоснительно», — сказал Лапорта.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. В составе сине-грантовых он 10 раз стал чемпионом Испании, по семь раз — победителем Суперкубка Испании и кубка страны, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.