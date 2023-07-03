Халк заявил, что судья издевался над ним после игры

«Спросите у него, в чём дело. Я не знаю причину своего удаления, он кричал на меня, а затем со своей бригадой отпраздновал передо мной. Что он праздновал? Камера поймала, что он праздновал. Хорошо, что всё засняли. После того, как он удалил меня, я похлопал. Молодец, он говорит, что удалил меня за это. Посмотрите внимательно, там видно, что я хлопаю после того, как меня удалили», — приводит слова Халка Globo.