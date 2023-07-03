Отец Кузяева отреагировал на новость о переходе сына в «Бешикташ»

«Вы знаете, какое-либо издание что-то напишет, а я должен это комментировать. Лучше поинтересуйтесь об этом у тех, кто это всё написал», — приводит слова Кузяева-старшего «Спорт-экспресс» .

Ранее сообщалось, что Далер Кузяев ожидает интереса со стороны клубов из топ-5 чемпионатов. Если в ближайшее время этого интереса не будет, то полузащитник заключит контракт с «Бешикташем».

Контракт Кузяева с «Зенитом» был рассчитан до 30 июня 2023 года. Футболист в минувшем сезоне сыграл за сине-бело-голубых 35 матчей во всех турнирах и стал автором пяти забитых мячей и пяти результативных передач. В питерском клубе Далер выступал с июля 2017 года.