«Зенит» просит за Клаудиньо больше, чем готов заплатить «Фламенго»

«Фламенго» интересуется нападающим «Зенита» Клаудиньо, но готов заплатить за его переходе не более € 18 млн. Российский клуб хочет выручить € 30 млн. Об этом сообщает журналист Маркиньос Ассунсао в «Твиттере».

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Ранее появилась информация, что «Зенит» не собирается расставаться с 26-летним футболистом, аналогичная история с футболистом, что подтвердил его агент. Однако бразильские СМИ продолжают настаивать, что Клаудиньо уже согласовал контракт с «Фламенго» и ждёт, когда клубы решат вопрос о трансфере.