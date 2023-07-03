Экс‑главный тренер молодежной команды «Локомотива» рассказал о своем уходе

«По взглядам ребят было видно, что эта информация их шокировала» — экс‑главный тренер молодежной команды «Локомотива» о своем уходе
Бывший главный тренер молодежной команды «Локомотива» Максим Мишаткин в интервью «Матч ТВ» заявил, что игроки были удивлены уходу специалиста из клуба.
В конце июня новым главным тренером молодежной команды московского «Локомотива» был назначен Вячеслав Вашкевич. Он сменил в должности Мишаткина, который покинул клуб в связи с завершением срока контракта.
— Какой была реакция команды на ваш уход?
— 29 июня перед тренировкой я пришел в раздевалку и объяснил ребятам, что случилась такая ситуация. Поблагодарил их за работу и сказал, чтобы они двигались дальше, несмотря ни на что. По взглядам ребят было видно, что эта информация их шокировала. Но они должны расти и должны понимать, что смена тренера — часть их футбольной жизни, — сказал Мишаткин «Матч ТВ».
Специалист возглавлял молодежную команду «Локомотива» с лета 2019 года. С «молодежкой» он участвовал в Юношеской лиге УЕФА и занимал 3 е место в Молодежном первенстве в сезонах 2019/20 и 2021/22.
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