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«По взглядам ребят было видно, что эта информация их шокировала» — экс‑главный тренер молодежной команды «Локомотива» о своем уходе

Бывший главный тренер молодежной команды «Локомотива» Максим Мишаткин в интервью «Матч ТВ» заявил, что игроки были удивлены уходу специалиста из клуба.

Экс‑главный тренер молодежной команды «Локомотива» рассказал о своем уходе
© Матч ТВ

В конце июня новым главным тренером молодежной команды московского «Локомотива» был назначен Вячеслав Вашкевич. Он сменил в должности Мишаткина, который покинул клуб в связи с завершением срока контракта.

— Какой была реакция команды на ваш уход?

— 29 июня перед тренировкой я пришел в раздевалку и объяснил ребятам, что случилась такая ситуация. Поблагодарил их за работу и сказал, чтобы они двигались дальше, несмотря ни на что. По взглядам ребят было видно, что эта информация их шокировала. Но они должны расти и должны понимать, что смена тренера — часть их футбольной жизни, — сказал Мишаткин «Матч ТВ».

Специалист возглавлял молодежную команду «Локомотива» с лета 2019 года. С «молодежкой» он участвовал в Юношеской лиге УЕФА и занимал 3 е место в Молодежном первенстве в сезонах 2019/20 и 2021/22.