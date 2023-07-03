Экс‑главный тренер молодежной команды «Локомотива» рассказал о своем уходе

— 29 июня перед тренировкой я пришел в раздевалку и объяснил ребятам, что случилась такая ситуация. Поблагодарил их за работу и сказал, чтобы они двигались дальше, несмотря ни на что. По взглядам ребят было видно, что эта информация их шокировала. Но они должны расти и должны понимать, что смена тренера — часть их футбольной жизни, — сказал Мишаткин «Матч ТВ».