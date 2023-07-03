Депутат Терюшков пошутил о бразильцах «Зенита»

Депутат Госдумы Терюшков с иронией ответил на вопрос о количестве бразильцев в "Зените"
Депутат Государственной думы Роман Терюшков пошутил о количестве бразильских футболистов в составе петербургского «Зенита». Его слова приводит «РБ Спорт».
«Судачат, что Бразилия проводит расследование вокруг инкубатора тайных агентов Москвы в южноамериканском государстве. Если это так, то теперь осталось понять, девять легионеров-бразильцев в «Зените» — это часть планов Москвы или спецслужб из Бразилии», — сказал Терюшков.
29 июня «Зенит» официально объявил о переходе бразильца Педро из «Коринтианса». 23 июня сине-бело-голубые представили еще одного новичка — Ду Кейроса, контракт с которым был подписан еще в январе.
Таким образом, на данный момент контракт с «Зенитом» имеют девять бразильских игроков — защитники Дуглас Сантос, Роберт Ренан и Родригао, хавбекаи Вендел и Густаво Мантуан, форварды Малком и Клаудиньо, и новички Ду Кейрос и Педро.