Депутат Терюшков пошутил о бразильцах «Зенита»

«Судачат, что Бразилия проводит расследование вокруг инкубатора тайных агентов Москвы в южноамериканском государстве. Если это так, то теперь осталось понять, девять легионеров-бразильцев в «Зените» — это часть планов Москвы или спецслужб из Бразилии», — сказал Терюшков.