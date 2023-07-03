Полузащитник сборной Камеруна объяснил, почему считает Россию футбольной страной

«Был на том матче! Не могу передать эмоции, которые я тогда испытывал. В первую очередь никто не верил в проход России. Но футбол непредсказуем. Сборная это показала и доказала, что Россия является футбольной страной», — сказал экс-игрок немецкого «Ганновера».