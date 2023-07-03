Полузащитник сборной Камеруна объяснил, почему считает Россию футбольной страной

Экс-игрок "Ганновера" Ондуа: сборная на ЧМ-2018 доказала, что Россия является футбольной страной
Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа вспомнил, как посетил матч национальной команды России против Испании в рамках 1/8 финала чемпионата мира — 2018. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Был на том матче! Не могу передать эмоции, которые я тогда испытывал. В первую очередь никто не верил в проход России. Но футбол непредсказуем. Сборная это показала и доказала, что Россия является футбольной страной», — сказал экс-игрок немецкого «Ганновера».
Основное время матча Россия — Испания завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти точнее оказались подопечные Черчесова — 4:3. В четвертьфинале россияне уступили будущим финалистам турнира Хорватии.
На групповом этапе домашнего чемпионата мира Россия обыграла команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), а также уступила Уругваю (0:3).