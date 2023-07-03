Агент прокомментировал информацию о том, что Дркушичу не нравится в России

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы словенского защитника Вани Дркушича, прокомментировал информацию о недовольстве Россией своего клиента.

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Турецкая пресса сообщила о том, что игрок хочет покинуть «Сочи» из-за сложившейся ситуации в России и за ее пределами. Также СМИ писали об интересе к защитнику со стороны «Трабзонспора» и «Бешикташа».

«Информация о том, что Ваня может быть недоволен в России, – неправда. Ваня один из лучших защитников лиги и это нормально, что он привлекает внимание многих клубов. Это единственная правда в новости», – приводит слова Ратковица «РБ Спорт».

Он добавил, что защитник ни при каких условиях не станет приостанавливать и разрывать контракт с «Сочи». При этом агент не подтвердил информацию об интересе к Дркушичу со стороны турецких клубов, но заявил, что футболистом интересуются разные команды.

23-летний Дркушич заключил контракт с «Сочи» в январе 2022 года. В прошедшем сезоне РПЛ словенский защитник сыграл в 26 матчах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

С 2015 года футболист вызывался в юношескую сборную Словении, а с марта 2023 года – вызывается в основу национальной команды.