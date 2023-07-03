Орлов сравнил Захаряна и звезду «Наполи» Кварацхелию

Комментатор Орлов заявил, что не надо называть игрока "Динамо" Захаряна талантливым
Футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что не стоит называть полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна талантливым игроком. Его слова приводит Sport24.
«Не надо говорить, что Захарян талантливый. Он только подает надежды, перспективный. Талантливым его можно будет называть, когда он что-то выиграет, чего-то добьется.
Сейчас он не прогрессирует. Все зависит от него и от тренера — насколько Личка ему будет доверять. Если Марцелу будет, что рассказать Захаряну, чтоб улучшить игру, тогда все будет хорошо.
Но вообще Арcен cтал тяжеловат, у него нет резкоcти. Cравните, как бегает Хвича, и как Захарян. Он может компенcировать это мышлением, пониманием игры, но пока он медленноват. Вcпомните Малкома, Клаудиньо. Да и Тюкавин в cравнении c Захаряном делает вcе быcтрее», — заявил Орлов.
В минувшем сезоне Захарян сыграл в чемпионате России 27 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и девятью результативными передачами.
Летом 2022 года лондонский «Челси» предлагал за российского полузащитника £12,6 млн. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.