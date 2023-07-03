Орлов сравнил Захаряна и звезду «Наполи» Кварацхелию

«Не надо говорить, что Захарян талантливый. Он только подает надежды, перспективный. Талантливым его можно будет называть, когда он что-то выиграет, чего-то добьется.



Сейчас он не прогрессирует. Все зависит от него и от тренера — насколько Личка ему будет доверять. Если Марцелу будет, что рассказать Захаряну, чтоб улучшить игру, тогда все будет хорошо.



Но вообще Арcен cтал тяжеловат, у него нет резкоcти. Cравните, как бегает Хвича, и как Захарян. Он может компенcировать это мышлением, пониманием игры, но пока он медленноват. Вcпомните Малкома, Клаудиньо. Да и Тюкавин в cравнении c Захаряном делает вcе быcтрее», — заявил Орлов.