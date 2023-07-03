Футболисты "Спартака" поддержали порвавшего "кресты" Тавареша

"Тава, привет от всей команды. Скорейшего тебе выздоровления, чтобы операция прошла успешно. Ждём тебя обратно, давай-давай", — сказал капитан Георгий Джикия от имени всей команды.

22-летний Тавареш, вероятно, сможет вернуться в расположение "Спартака" не раньше весенней части чемпионата. Он порвал крестообразную связку колена во второй раз за год: ранее подобную травму футболист получил в составе "Бенфики". За "Спартак" Тавареш, перешедший в команду в зимнее трансферное окно, успев провести 18 матчей и забить один гол.