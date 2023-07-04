«Зенит» хочет включить 19‑летнего футболиста «Фламенго» в сделку по Клаудиньо

«Зенит» хочет включить хавбека «Фламенго» Виктора Хьюго в сделку с бразильским клубом по Клаудиньо, сообщает Bolavip.

Отмечается, что российский клуб ранее следил за успехами 19 летнего игрока «Фламенго». Источник утверждает, сделка будет включать себя обмен игроками и небольшую денежную сумму.

Ранее вице президент «Фламенго» Маркос Браз подтвердил информацию о переговорах с представителями Клаудиньо.

Контракт игрока с «сине бело голубыми» рассчитан до лета 2027 года. В прошлом сезоне футболист провел 30 матчей, забил пять мячей и отдал 12 голевых передач.