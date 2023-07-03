Червиченко высмеял судей, работавших на VAR во время матча «Зенит» – «Спартак»

«У меня создается впечатление, что у ВАР-ассистентов один глаз на четверых. Иногда они его передают друг другу, а иногда забывают. Они заинтересованы ангажированно. В детстве говорили: смотришь в книгу, видишь фигу. Эти смотрят в монитор, а видят примерно то же самое. Но все зависит не от того, что они слепые. А от того, чем их простимулировали перед игрой. И это касается не только Иванова», — приводит слова Червиченко «СЭ».