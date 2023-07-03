Червиченко высмеял судей, работавших на VAR во время матча «Зенит» – «Спартак»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на запись переговоров арбитров во время игры «Зенита» против красно-белых в 26-м туре РПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
«У меня создается впечатление, что у ВАР-ассистентов один глаз на четверых. Иногда они его передают друг другу, а иногда забывают. Они заинтересованы ангажированно. В детстве говорили: смотришь в книгу, видишь фигу. Эти смотрят в монитор, а видят примерно то же самое. Но все зависит не от того, что они слепые. А от того, чем их простимулировали перед игрой. И это касается не только Иванова», — приводит слова Червиченко «СЭ».
Сегодня, 3 июля, РФС опубликовал на своем Youtube-канале видео, в котором показываются переговоры главного судьи матча «Зенит» – «Спартак» Павла Кукуяна с игроками, переговоры с арбитрами, сидящими на VAR, во время спорных эпизодов.
В 26-м туре «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счетом 3:2. Победный гол в компенсированное время забил Иван Сергеев. Благодаря этому результату «Зенит» досрочно оформил титул чемпиона России.
«Спартак» завершил сезон на 3-й позиции, набрав 54 очка. Выше расположился ЦСКА с 58 очками.