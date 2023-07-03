«Ньюкасл» объявил о трансфере Тонали из «Милана»

«Ньюкасл Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о трансфере Сандро Тонали из «Милана». Стороны подписали контракт до 2028 года.

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Ранее СМИ сообщали, что «Ньюкасл» заплатит за хавбека € 70 млн без учёта бонусных выплат, зарплата игрока составит € 7 млн в год.

В розыгрыше Серии А сезона-2022/2023 Сандро Тонали принял участие в 34 матчах, забил два гола и отдал семь результативных передач. До перехода в «Милан», который состоялся летом перед сезоном-2020/2021, хавбек выступал за «Брешию».