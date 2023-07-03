Футболист «Милана» официально перешел в английский клуб

Контракт 23-летнего итальянского игрока с английским клубом рассчитан до 2028 года. В СМИ сообщалось, что сумма трансфера футболиста составила €70 млн, что делает его самым дорогостоящим итальянским игроком.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Тонали принял участие в 34 матчах, в которых он забил два мяча и сделал семь результативных передач. Его контракт с «Миланом» рассчитан до 2027 года. Он перешел в «Милан» летом 2020 года. До этого полузащитник выступал за «Брешию» в Серии B. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Тонали составляет €50 млн.