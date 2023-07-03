Экс-советник Федуна рассказал о ДНК «Спартака»

Франко Камоцци , бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна , заявил, что красно-белые всегда должны бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «РБ Спорт».

«Спартак» всегда должен бороться за победу в РПЛ, это в ДНК клуба. Надеюсь, в новом сезоне Абаскаль сможет бросить вызов «Зениту» , — сказал Камоцци.

«Спартак» по итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 54 балла и занял третье место, пропустив вперед петербургский «Зенит» (70 баллов) и московский ЦСКА (58 очков).

Красно-белые не смогли защитить титул обладателя Кубка России, который команда завоевала в сезоне-2021/22. В этом году подопечные Гильермо Абаскаля выбыли из розыгрыша турнира на стадии второго этапа полуфинала Пути регионов, проиграв тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2.