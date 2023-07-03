Тренер Бышовец удивился уходу Кузяева из «Зенита»

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Бывший руководитель национальной команды удивился уходу хавбека из команды, так как был игроком основного состава.

«Он органически вписывался в команду, влиял на качество и результат игры, за исключением пробития пенальти. Возможно, после общения с главным тренером, когда стоял вопрос о том, насколько на него рассчитывает наставник, возникла ситуация о смене клуба», – приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

Экс-главный тренер сборной России считает, что у Кузяева немного предложение от иностранных клубов. В случае, если он станет игроком турецких «Фенербахче» или «Бешикташа», сказал Бышовец, полузащитник сможет себя там проявить.

Кузяеву 30 лет. В «Зенит» футболист перешел из «Терека» в 2017 году. Также выступал в составе «Карелии» и «Нефтехимика». С 2017 году вызывался в сборную России.

В прошедшем сезоне РПЛ Кузяева сыграл в 26 матчах, в которых отметился 5 голами и 4 результативными передачами. В составе «Зенит» пятый раз стал чемпионом России, а также два раза становился обладателем Кубка страны.