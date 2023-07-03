«Рубин» согласовал трансферы двух игроков

Казанский «Рубин» согласовал трансферы черногорского защитника Игоря Вуячича и косовского нападающего Мирлинда Даку. Об этом информирует агентство «Татар-информ».

Официальное объявление о сделках ожидается в ближайшие дни. Ранее пресс-служба сербского клуба «Партизан» подтвердила переход Вуячича в «Рубин». Отмечалось, что трансфер обойдётся казанцам в € 1 млн

В прошлом сезоне защитник провёл 26 матчей в составе клуба из Белграда, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Даку, принадлежащий хорватскому клубу «Осиек», отыграл прошлый сезон в аренде в словенской «Муре». Всего он сыграл за команду 53 матча, забил 27 голов и отдал семь голевых передач.