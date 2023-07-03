Источник: «Спартак» отказался от игрока сборной Мексики

Источник: «Спартаку» предложили игрока сборной Мексики за € 8-9 млн, клуб отказался
Полузащитника «Пачуки» и сборной Мексики Луис Чавес мог перейти в чемпионат России. Услуги футболист были предложены московскому «Спартаку». Трансфер мог обойтись красно-белым в € 8-9 млн, а сам футболист претендовал на зарплату около € 2,3 млн в год, информирует Metaratings.
Согласно сведениям источника, руководство «Спартака» отказалось от кандидатуры Чавеса, так как приоритетными целями являются другие футболисты.
Напомним, в сезоне-2022/2023 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступив ЦСКА и «Зениту».
Луис Чавес выступает за «Пачуку» с 2019 года. В составе команды он провёл 143 матча, забил 14 голов и отдал 12 результативных передач. Также на счету футболиста 21 игра за сборную Мексики.
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