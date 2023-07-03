Экс-футболист «Зенита»: Бакаев не вписался в "ансамбль бразильской карусели"

«Чтобы вернуться к форме времен «Спартака», надо выходить на поле. Чтобы выходить на поле, надо показывать качественную работу не тренировках.



Надеюсь, он сможет вернуться на свой былой уровень. Он по манере игры немного отличается от своих одноклубников. Пока он не вписался в ансамбль этой бразильской карусели», — сказал Стрепетов.