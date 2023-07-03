Экс-футболист «Зенита»: Бакаев не вписался в "ансамбль бразильской карусели"

Экс-игрок "Зенит" Стрепетов заявил, что хавбек клуба Бакаев отличается от партеров по команде
Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Стрепетов заявил, что полузащитник сине-бело-голубых Зелимхан Бакаев отличается по манере игры от своих партеров по команде. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».
«Чтобы вернуться к форме времен «Спартака», надо выходить на поле. Чтобы выходить на поле, надо показывать качественную работу не тренировках.
Надеюсь, он сможет вернуться на свой былой уровень. Он по манере игры немного отличается от своих одноклубников. Пока он не вписался в ансамбль этой бразильской карусели», — сказал Стрепетов.
Бакаев является воспитанником московского «Спартака». Он перешел в «Зенит» в прошлое межсезонье в качестве свободного агента после окончания контракта с красно-белыми. Этот трансфер вызвал недовольство со стороны болельщиков московского клуба.
В сезоне-2022/23 он принял участие в 17 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых в основном выходил на замену, забив один мяч и отдав одну голевую передачу.
«Зенит» по итогам сезона-2022/23 в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» завершил чемпионат на третьем месте.