Футболист сборной Хорватии подписал контракт с командой Роналду

В минувшем сезоне Брозович провел 40 матчей за «Интер», в которых забил 3 мяча, сделал 6 результативных передач. Полузащитник выступает за «Интер» с лета 2016 года. Он выиграл с миланским клубом чемпионат Италии, одержал по две победы в Кубке и Суперкубке страны, а также дошел до финала Лиги чемпионов в сезоне 2022/23.