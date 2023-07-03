«Челси» расстанется с Бабой

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Футбольный клуб «Челси» расстанется с 29-летним ганским защитником Абдулом Рахманом Бабой. Об этом в Фабрицио Романо.

По информации журналиста, футболист покинет клуб на правах свободного агента. Отмечается, что далее греческий ПАОК подпишет с ним соглашение сроком на два года.

Баба пополнил состав «Челси» в 2015 году. Клуб купил его за 25 миллионов евро. Однако защитник провел за команду лишь один сезон — 2015/2016. Остальные семь лет он играл в аренде за «Шальке», «Реймс», «Мальорку», ПАОК и «Рединг».