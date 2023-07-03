Агент сообщил, что футболист итальянской «Вероны» приедет в Россию

Агент Акан заявил, что защитник "Вероны" Гюнтер приедет в Россию
Агент Акан Эрсин сообщил, что защитник итальянского клуба «Верона» Корай Гюнтер приедет в Россию. Его слова передает «РБ Спорт».
«Корай приедет в Россию», — заявил Эрсин.
Сообщалось, что игроком интересуются «Краснодар», ЦСКА и «Спартак».
В сезоне-2022/23 защитник, у которого есть гражданства Германии и Турции, выступает на правах аренды за генуэзскую «Сампдорию». Он провел 21 матч в Серии А и Кубке Италии. Transfermarkt оценивает его стоимость в €4,5 млн.
До этого Гюнтер выступал за дортмундскую «Боруссию», «Галатасарай» и «Дженоа».
За два тура до конца сезона «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице. На счету команды 46 очков.
Ранее Акан заявил о возможном переходе Гюнтера в «Краснодар».
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