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Агент Акан заявил, что защитник "Вероны" Гюнтер приедет в Россию

Агент Акан Эрсин сообщил, что защитник итальянского клуба «Верона» Корай Гюнтер приедет в Россию. Его слова передает «РБ Спорт».

Агент сообщил, что футболист итальянской «Вероны» приедет в Россию
© Газета.Ru

«Корай приедет в Россию», — заявил Эрсин.

Сообщалось, что игроком интересуются «Краснодар», ЦСКА и «Спартак».

В сезоне-2022/23 защитник, у которого есть гражданства Германии и Турции, выступает на правах аренды за генуэзскую «Сампдорию». Он провел 21 матч в Серии А и Кубке Италии. Transfermarkt оценивает его стоимость в €4,5 млн.

До этого Гюнтер выступал за дортмундскую «Боруссию», «Галатасарай» и «Дженоа».

За два тура до конца сезона «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице. На счету команды 46 очков.

Ранее Акан заявил о возможном переходе Гюнтера в «Краснодар».

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