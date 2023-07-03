Агент сообщил, что футболист итальянской «Вероны» приедет в Россию

В сезоне-2022/23 защитник, у которого есть гражданства Германии и Турции, выступает на правах аренды за генуэзскую «Сампдорию». Он провел 21 матч в Серии А и Кубке Италии. Transfermarkt оценивает его стоимость в €4,5 млн.