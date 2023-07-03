Осимхен — о скудетто с «Наполи»: "Теперь я зависим от побед"

«Я выиграл один из самых престижных трофеев в мировом футболе. Скудетто для меня – это большое событие. Я очень горжусь завоеванием подобного титула, для меня это огромное достижение. Теперь я зависим от трофеев. Не могу дождаться начала нового сезона.



Я никогда не видел более такого влюблённого в футбол города, как Неаполь. Куда бы я ни пошёл, меня все узнают и уважают. Наши фанаты боготворят меня, надевая копию моей маски. Для меня нет лучшего места, чем этот город. Я полностью счастлив в Неаполе», – приводит слова Осимхена Soccernet.