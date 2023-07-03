Семин: Антон Миранчук сможет заиграть в европейском чемпионате

— Антон играет в очень популярном, достойном клубе. В чем его проблема, что ему нужно уехать в Европу? У Алексея сложилась ситуация, что он хорошо сыграл в Лиге чемпионов, удачно проявив себя в игре против «Ювентуса», вот и получил приглашение. Если Антон хорошо проведет сезон, возможно, получит вызов. Он талантливый парень, играет на высоком уровне, поэтому есть все шансы! На мой взгляд, Антон такого же уровня, как и Алексей. Просто брату повезло больше.



Близнецам сложно быть в отрыве друг от друга. Им было сложно, особенно на первом этапе. Поэтому у Антона было немного хуже настроение. Вдвоем они приносили заметную пользу команде. А переедет ли он в Европу — сложно предугадать, — сказал Семин Sport24.