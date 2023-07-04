Тренер "Челси" Почеттино заявил о важности победной культуры

Тренерский штаб и футболисты лондонского "Челси" будут усердно работать над тем, чтобы фанаты английской команды могли наслаждаться футболом. Об этом заявил новый главный тренер команды Маурисио Почеттино, его слова приводит официальный сайт "синих".

"История "Челси" - это победы. Но важно и то, как мы будем добывать эти победы. Победная культура важна. За последние 10–15 лет "Челси" - лучшая команда Англии. Я очень хорошо знаю АПЛ и то, что означает культура "Челси", - заявил специалист.

Почеттино приступил к своим обязанностям на посту главного тренера лондонского клуба 1 июля, на этой должности он сменил бывшего игрока "синих" Фрэнка Лэмпарда. Контракт аргентинского специалиста с лондонской командой рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон. Тренер уже работал в Английской премьер-лиге (АПЛ), на протяжении пяти лет он тренировал лондонский "Тоттенхэм". Последним местом работы до назначения "Челси" для Почеттино был французский "ПСЖ", который он возглавлял с 2021 по 2022 год.