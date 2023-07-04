ПСЖ начал активные переговоры о разрыве контракта с Галтье

Ожидается, что Галтье будет освобожден от своих обязанностей к концу недели, что позволит «ПСЖ» объявить о назначении Луиса Энрике .

Ранее Галтье и его сын Джон Валович Галтье были задержаны сотрудниками полиции в Ницце. В апреле появилось электронное письмо бывшего спортивного директора «Ниццы» Жюльена Фурнье, в котором утверждается о высказываниях Галтье в адрес мусульман и чернокожих футболистов. Правоохранительные органы начали расследование в отношении тренера по фактам возможной «дискриминации на работе, связанной с предполагаемой принадлежностью к расе или религии».