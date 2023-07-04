ПСЖ начал активные переговоры о разрыве контракта с Галтье

Французский «ПСЖ» начал активные переговоры о разрыве контракта с главным тренером команды Кристофом Галтье, сообщает RMC Sport.
Ожидается, что Галтье будет освобожден от своих обязанностей к концу недели, что позволит «ПСЖ» объявить о назначении Луиса Энрике.
Ранее Галтье и его сын Джон Валович Галтье были задержаны сотрудниками полиции в Ницце. В апреле появилось электронное письмо бывшего спортивного директора «Ниццы» Жюльена Фурнье, в котором утверждается о высказываниях Галтье в адрес мусульман и чернокожих футболистов. Правоохранительные органы начали расследование в отношении тренера по фактам возможной «дискриминации на работе, связанной с предполагаемой принадлежностью к расе или религии».
В июле 2022 года Галтье был назначен на пост главного тренера «ПСЖ». Француз сменил в должности аргентинца Маурисио Почеттино и заключил контракт до лета 2024 го.
Под руководством Кристофа Галтье «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции по итогам сезона 2022/23.