У «Сатурна» появился новый главный тренер

Последним клубом Кононова был тульский «Арсенал», который он возглавлял с июня 2022 года по январь 2023 года. Российским поклонникам футбола 57-летний белорусский специалист также известен по работе с «Краснодаром», грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком». Лучшим достижением Олега Кононова в качестве тренера команды РПЛ является третье место с «Краснодаром» в сезоне-2014/2015.