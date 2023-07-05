Источник: ЦСКА требует €5 млн за Зайнутдинова

Московский ЦСКА определился с ценником Бактиёра Зайнутдинова, который находится в списке трансферных целей турецкого «Бешикташа». Армейцы хотят выручить за своего футболиста € 5 млн, информирует турецкий журналист Гёкмен Озкан в своём «твиттере».

© Чемпионат.com

Отметим, 25-летний игрок сможет выступать за «Бешикташ», не занимая место легионера, потому что он гражданин Казахстана. Федерация футбола Турции с нового сезона наделила футболистов тюркской национальности тем же статусом, что имеют местные игроки.