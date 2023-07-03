Рамос вновь может стать одноклубником Месси

Экс-защитник французского «ПСЖ» Серхио Рамос может стать игроком «Интер Майами». Об этом информирует испанское издание Sport.es.

Нынешним летом контракт 37-летнего игрока с «ПСЖ» подошел к концу. Всего в составе парижан испанский футболист провел 58 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу во всех турнирах. В данный момент Transfermarkt оценивает бывшего защитника сборной Испании в 4,5 миллиона евро.

В текущее трансферное окно «Интер Майами» подписал семикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси. Атакующий полузащитник проведет в американском клубе ближайшие три года.

Также команду из МЛС уже пополнил бывший одноклубник Рамоса по сборной и Месси по «Барселоне» – полузащитник Серхио Бускетс.