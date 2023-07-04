Неймара оштрафовали на $3,3 млн

Власти Мангаратибы на южном побережье штата Рио-де-Жанейро оштрафовали форварда национальной сборной по футболу Неймара на 16 млн реалов (более $3,3 млн) за сооружение искусственного пруда и купальной зоны на принадлежащем ему земельном участке. Об этом сообщает в понедельник портал G1 .

По мнению местной прокуратуры, футболист не обеспечил необходимый экологический надзор за проведением работ. Кроме того, ему также вменяются в вину "перемещение почвы" и "уничтожение растительного покрова".

Ранее местные природоохранные по анонимному доносу проверили собственность Неймара и констатировали наличие нарушений экологических норм, в том числе несанкционированного забора воды в одной из рек. Тогда они также вынесли решение о запрете на использование водоема и купальной зоны, огородив их лентами и развесив объявления, что, впрочем, не помешало Неймару уже через несколько дней разместить у себя в социальных сетях фото, на которых он в нарушение запрета купается в пруду.