Мбаппе потеряет сотни миллионов евро при переходе в «Реал» в 2023 году

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе недополучит несколько сотен миллионов евро, если летом 2023 года решит перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщает Sports Zone в «Твиттере».

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Что точно потеряет Мбаппе при переходе этим летом:

1) €80 млн, предусмотренные ему за лояльность в «ПСЖ»

2) €150 млн, которые «Реал» был готов выплатить Мбаппе летом 2022 года в качестве подписного бонуса. Клуб не осилит и сумму трансфера, и «подъёмные»

3) €72 млн — зарплату, которую сейчас Килиан получает в «ПСЖ». «Реал» не собирается платить такую сумму.