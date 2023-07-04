Деньги от продажи «Челси» не переведут в Россию
Майк Пенроуз, глава фонда, ответственного за распределение выручки от продажи футбольного клуба «Челси» в Лондоне, заявил, что из-за санкций деньги не могут быть отправлены в Россию и Беларусь.
По информации газеты Daily Mail, бывший владелец «Челси» и российский бизнесмен Роман Абрамович отказывается подписывать соглашение о передаче части выручки с продажи клуба Украине. В сообщении отмечалось, что Абрамович хотел, чтобы определённая сумма была направлена на помощь пострадавшим в России.
По словам Пенроуза, в соответствии с соглашением с Европейским союзом фонд может использовать средства от продажи клуба только в пределах географических границ Украины. Однако он отметил, что ранее планировалось использовать средства для помощи «всем жертвам войны на Украине и её последствий». Поэтому Пенроуз обратился к британским властям с просьбой передать средства фонду без политических ограничений.
«Чтобы прояснить ещё один вопрос... Если бы нам разрешили помогать «всем жертвам войны на Украине и её последствий», мы не могли бы направлять средства в Россию или Беларусь, а также в организации, связанные с их правительствами или санкционированными лицами, так как это противоречило бы законодательству о санкциях... Ни я, ни члены нашего почтенного руководства не хотят оказаться в тюрьме», — цитирует Пенроуза «РИА Новости Спорт» со ссылкой на The Times.