Деньги от продажи «Челси» не переведут в Россию

«Чтобы прояснить ещё один вопрос... Если бы нам разрешили помогать «всем жертвам войны на Украине и её последствий», мы не могли бы направлять средства в Россию или Беларусь, а также в организации, связанные с их правительствами или санкционированными лицами, так как это противоречило бы законодательству о санкциях... Ни я, ни члены нашего почтенного руководства не хотят оказаться в тюрьме», — цитирует Пенроуза «РИА Новости Спорт» со ссылкой на The Times.