Футболист "Зенита" Чистяков высказался о легионерах в клубе

"Малком, Роберт Ренан были в сборной Бразилии, - сказал Чистяков. - Мы их встретили нашим классическим тоннельчиком, подбодрили, поздравили. И Каси (Кассьерра - прим. ТАСС) был в сборной Колумбии - поздравили его с первым голом".

С 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге проходит предсезонный турнир "Кубок Pari Премьер", в котором выступают "Зенит", турецкий "Фенербахче", сербская "Црвена Звезда" и азербайджанский "Нефтчи". "Для команды и для меня лично турнир, к тому же международный, с таким сильным составом участников - это большой плюс, - отметил Чистяков. - Лучше, чем мы бы собирались на базе, тренировались и играли какие-то товарищеские матчи. Здесь же мы играем на "Газпром-Арене" в турнире, если не уровня Лиги чемпионов, то Лиги Европы точно".