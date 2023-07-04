Заместитель гендиректора "Зенита" Аршавин пока не думает о работе тренером
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в видео, опубликованном на YouTube-канале «#ТакойФутбол» рассказал, почему пока не думает о возможности работы тренером.
«Тренерский опыт? Пока меня все устраивает. Даже была заготовка на 1 июля. Если бы меня спросили, как мне работается в «Зенита», ответил бы, что кайфую. Мне это легко дается, мне это интересно, с радостью хожу на работу.
Конечно, возникают cложные cитуации, но иcпытываю кайф. Меня полноcтью уcтраивает тот cрок, когда я завершил карьеру в «Кайрате» и cтал «офиcной крыcой» (cмеетcя)», — сказал Аршавин.
Бывший форвард сине-бело-голубых работает в «Зените» в качестве функционера с 2020 года. На протяжении двух лет бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года занимал руководящую должность в молодежном департаменте клуба, после чего стал заниматься спортивным развитием.
Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 год. Затем он играл за лондонский «Арсенал». В 2012 он вернулся в петербургский клуб, в котором играл до 2015 года. Аршавин завершил карьеру в 2018 году в казахстанском «Кайрате».