Дочь экс-футболиста «Барселоны» требует приговорить отца к году тюрьмы

Дочь Это’О требует приговорить отца к году тюрьмы – он задолжал ей алименты на сумму 90 тысяч евро
Дочь Самюэля Это′О требует приговорить отца к году тюрьмы.
В феврале 2022 года бывший нападающий «Барселоны», «Интера» и сборной Камеруна признал Эрику До Росарио Ньевес своей дочерью после четырех лет судебных разбирательств. Суд обязал Это’О выплачивать алименты в размере 1400 евро в месяц.
Утверждается, что экс-футболист уклоняется от выполнения данного обязательства – он не платил алименты 5 лет. По словам адвоката девушки Фернандо Осуны, Самюэль задолжал 90 000 евро.
«Он задолжал своей дочери алименты более чем за пять лет и продолжает игнорировать правосудие. Финансовое положение Эрики – очень хрупкое, в то время как Это’о живет в роскоши», – сказал Осуна в интервью El Diario de Sevilla.
Кроме того, адвокат заявил, что нахождение Это’О на посту президента Федерации футбола Камеруна «ненормально», учитывая все его судимости. Самюэль был признан виновным в уклонении от налогов в Испании и невыплате алиментов одной из других своих дочерей.
Эрика До Росарио Ньевес требует приговорить Это’О к году тюремного заключения. Дело рассмотрит суд в Мадриде.
Дочь Это’О требует приговорить отца к году тюрьмы – он задолжал ей алименты на сумму 90 тысяч евро
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