«Рубин» раскрыл подробности контракта с Вуячичем
Казанский «Рубин» рассказал подробности контракта с защитником Игорем Вуячичем.
Как сообщается на сайте клуба, 28 летний черногорец подписал трехлетнее соглашение с клубом из Татарстана.
В воскресенье, 2 июля, сербский «Партизан» объявил о переходе Вуячича в «Рубин».
В минувшем сезоне защитник провел за «Партизан» 44 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи.
«Рубин» вернулся в МИР РПЛ после годичного отсутствия. В первом туре нового сезона казанцы сыграют на выезде с «Локомотивом», матчи стартовой игровой недели сезона 2023/24 пройдут 21–23 июля.