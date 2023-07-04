«Рубин» раскрыл подробности контракта с Вуячичем

Казанский «Рубин» рассказал подробности контракта с защитником Игорем Вуячичем.

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Как сообщается на сайте клуба, 28 летний черногорец подписал трехлетнее соглашение с клубом из Татарстана.

В воскресенье, 2 июля, сербский «Партизан» объявил о переходе Вуячича в «Рубин».

В минувшем сезоне защитник провел за «Партизан» 44 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи.