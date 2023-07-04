Стало известно, какую зарплату изначально предлагал «Бешикташ» Кузяеву

Турецкий «Бешикташ», который заинтересован в подписании контракта с российским полузащитником Далером Кузяевым , предлагал 30-летнему футболисту зарплату в € 1,5 млн без подписного бонуса. Однако Кузяев запросил «подъёмные» и сделка была приостановлена. Об этом сообщает Sabah Spor в «Твиттере».

Кузяев минувший сезон отыграл в составе «Зенита», где в 35 матчах забил пять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с командой из Санкт-Петербурга, где он выступал шесть лет, истёк 30 июня. В «Зените» не исключают, что Кузяев вернётся, если не найдёт себе команду в Европе.