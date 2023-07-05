Белых станет исполнительным директором «Спартака» с 1 августа

Сергей Белых станет новым исполнительным директором футбольного клуба «Спартак» с 1 августа. Об этом сообщает Sport24.

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В течение последних четырёх лет 41-летний Белых занимал должность генерального директора омской команды Континентальной хоккейной лиги «Авангард». У него также есть опыт работы в компаниях «Сибнефть» и «Газпром нефть».

«Спартак» занял третье место в чемпионате России по итогам сезона-2022/2023. Золото завоевал санкт-петербургский «Зенит». Для команды Сергея Семака этот титул стал пятым кряду.