Сербский футболист рассказал об отношении соотечественников к русским

«Сербия — одна из редких стран, которая поддерживает Россию во всем, и так будет всегда. Вот сейчас я отдыхаю дома, в Сербии, в маленькой деревне — и даже тут пару домов купили русские», — рассказал Деспотович, добавив, что в Сербии очень любят русских.