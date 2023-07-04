Экс-футболист «Спартака» рассказал о восстановлении после инсульта

«Врачи пока ничего не говорят о том, когда меня выпишут, всё будет зависеть от того, как пойдёт процесс восстановления. Все, с кем я общаюсь, заявили, что я стал говорить получше. Но правая рука пока не отходит, прежней силы в ней нет, и я ничего не могу пока взять в руку», — цитирует Гаврилова «РИА Новости Спорт».