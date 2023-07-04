Экс-футболист «Спартака» рассказал о восстановлении после инсульта
Бывший полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о своём восстановлении после инсульта и операции на сонной артерии.
«Врачи пока ничего не говорят о том, когда меня выпишут, всё будет зависеть от того, как пойдёт процесс восстановления. Все, с кем я общаюсь, заявили, что я стал говорить получше. Но правая рука пока не отходит, прежней силы в ней нет, и я ничего не могу пока взять в руку», — цитирует Гаврилова «РИА Новости Спорт».
Гаврилов был госпитализирован в конце мая после перенесённого инсульта. 7 июня ему была проведена операция на сонной артерии.
Юрий Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год. В составе красно-белых он провёл 347 матчей и забил 115 мячей. Гаврилов является бронзовым призёром Олимпийских игр 1980 года в составе сборной СССР. Вместе со «Спартаком» он дважды (1976 и 1979) становился чемпионом Союза.