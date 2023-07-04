«Бешикташ» нашел альтернативу Кузяеву — СМИ
«Бешикташ» нашел новую приоритетную цель для усиления в летнее трансферное окно вместо экс полузащитника «Зенита» Далера Кузяев, сообщает «Евро Футбол.Ру».
Турецкий клуб пытается пригласить полузащитника «Ноттингем Форрест» Густаво Скарпу, рассматривая как выкуп, так и возможную аренду футболиста. Отмечается, что этот игрок очень нравится главному тренеру «Бешикташа» Шенолу Гюнешу.
При этом клуб поддерживает связь с представителями Кузяева, в клубе готовы вернуться к активному диалогу со стороной россиянина, если сделка по Скарпе сорвется.
Кузяев пребывает в статусе свободного агента, поскольку его контракт с петербургским «Зенитом» завершился 30 июня. В минувшем сезоне он забил пять мячей и отдал семь голевых передач в 35 матчах.