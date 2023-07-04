Ерохин оценил инициативу «Зенита» создать медиафутбольную команду

Полузащитник «Зенита» Ерохин оценил инициативу клуба создать медиафутбольную команду
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался об идеи руководителей клуба создать медиафутбольную команду.
«Напрямую не слежу за медиафутболом, косвенно попадаются новости. Я думаю, что, как минимум, будет интересно. Медиафутбол — развивающееся направление. Это шаг для того, чтобы подключить молодое поколение. Я думаю, что это хорошо. Кого хотел бы увидеть в команде? Насколько я знаю, то в медиафутболе много бывших профессиональных футболистов играет. Было интересно посмотреть действительно на медийных ребят», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Отметим, что своя медиакоманда есть у ряда клубом России, в том числе и «Спартака». Она называется «Народная команда».
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