Ерохин оценил инициативу «Зенита» создать медиафутбольную команду

«Напрямую не слежу за медиафутболом, косвенно попадаются новости. Я думаю, что, как минимум, будет интересно. Медиафутбол — развивающееся направление. Это шаг для того, чтобы подключить молодое поколение. Я думаю, что это хорошо. Кого хотел бы увидеть в команде? Насколько я знаю, то в медиафутболе много бывших профессиональных футболистов играет. Было интересно посмотреть действительно на медийных ребят», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.