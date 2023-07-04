Российские футболистки проиграли сборной Китая

Женская сборная России по футболу проиграла национальной команде Китая во втором товарищеском матче в рамках учебно-тренировочного сбора.

Встреча состоялась 4 июля в Циндао (Китай) и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяек поля.

Единственный гол в составе сборной России забила Вероника Куропаткина, она отличилась на 45-й минуте. Китайские футболистки забили мячи на 2-й и 54-й минутах.

В первой встрече, которая прошла 1 июля, китаянки победили со счётом 1:0.