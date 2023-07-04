Российские футболистки проиграли сборной Китая

Женская сборная России по футболу проиграла второй товарищеский матч команде Китая
Женская сборная России по футболу проиграла национальной команде Китая во втором товарищеском матче в рамках учебно-тренировочного сбора.
Встреча состоялась 4 июля в Циндао (Китай) и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяек поля.
Единственный гол в составе сборной России забила Вероника Куропаткина, она отличилась на 45-й минуте. Китайские футболистки забили мячи на 2-й и 54-й минутах.
В первой встрече, которая прошла 1 июля, китаянки победили со счётом 1:0.
В настоящее время российские клубы и сборные отстранены от участия в официальных турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в связи с чем вынуждены проводить только товарищеские матчи.