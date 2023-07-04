Вуячич прокомментировал переход в «Рубин»

— Я искренне рад, что смог попасть в такой клуб с прекрасными традициями. Слышал о клубе много хорошего, поэтому с нетерпением жду начала сезона. Впервые из «Рубина» со мной связались, когда я был в сборной. Я разговаривал с агентом, советовался. Мне говорили, что я интересен клубу из Казани, и через 10 дней мой переход стал реальным. А сейчас могу сказать, что безумно рад приехать сюда.



Перед переходом также советовался с Бибрасом Натхо, он много всего успел рассказать мне как про Казань, так и про «Рубин». Он рассказывал только в положительном ключе, после этих разговор сомнений у меня не осталось. Что касается Натхо, он большой профессионал и добрый человек, без сомнений.



В карьере я уже сталкивался с клубами из России. если честно, было неожиданно, что они так играли. Возможно, в тех играх мы были сильнее, но стоит сказать, что российские клубы играли достойно. Поэтому с моей точки зрения, в России однозначно есть сильные клубы. Я вспоминаю эти матчи. Отличные игры! Увидимся на стадионе! — сказал Вуячич в интервью пресс службе «Рубина».